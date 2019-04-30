Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».



«Как команда мы добились большого прогресса. Мы должны насладиться матчем, но и выжать из него максимум. Все происходит очень быстро. Мы всё ещё ведём борьбу в трёх турнирах. Это приносит много удовольствия, но в то же время не успеваешь обо всём этом думать.



Очень рад, что имею возможность быть участником всего этого. Надо концентрироваться на себе и том, что мы делаем. Чтобы обыграть „Тоттенхэм“, надо будет показать максимум. Если у кого-то случится неудачный день, то кто-то другой возьмёт на себя дополнительную нагрузку. Так это работает, и в этом наша сила. Люди часто говорят, что на выезде начинать выгоднее. В прошлых раундах это было не так, и всё завершилось в нашу пользу. Лично для меня разницы нет», — приводит слова ван де Бека официальный сайт УЕФА.

Ван де Бек: «Аякс» должен насладиться матчем с «Тоттенхэмом» и выжать максимум