Мостовой: всегда открыт для предложений от «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах красно-белых на попадание в Лигу Европы. У москвичей, идущих на пятом месте, 40 очков, у тульского «Арсенала» — 39.



«У «Спартака» полегче календарь, чем у «Арсенала», которому играть ещё и с «Локомотивом», и с «Краснодаром». А вообще лёгких матчей на финише сезона не будет ни с одним коллективом. Поэтому ещё обиднее, что дома красно-белые упустили победу в матче с «Рубином», который уже восемь встреч не побеждает, казанцы неподалёку от опасной зоны вообще находятся.

Ты дома ведёшь в счёте, контролируешь мяч, ну дожимай соперника и спокойно выигрывай. А в итоге победа упускается на последних минутах. Вот такие моменты должны тревожить, дома «Спартак» умудряется терять таким образом очки. И получается ситуация, когда «спартаковцы» смотрели на самый верх турнирной таблицы, а теперь вынуждены смотреть вниз.



Открыт ли я для предложений от клуба? Всегда открыт. Всегда был и буду открыт для «Спартака». Этот вопрос мне задавали ещё лет 10 назад, и ответ всегда один и тот же», — цитирует Мостового Rusfootball.