Карамбё: когда Погба хочет играть, он инопланетянин

Бывший полузащитник «Реала» Кристиан Карамбё прокомментировал возможный переход в мадридский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.



«Считаю, что он лучше меня. Когда Погба хочет играть, он инопланетянин. Нужен ли он «Реалу»? Это уже решать Зидану. Но если необходимо укрепить состав, то его следует приобрести», — цитирует Карамбе AS.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний хавбек «красных дьяволов» уже согласовал со «сливочными» условия личного контракта. В случае перехода в «Королевский клуб» француз будет зарабатывать € 12 млн в год.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Погба в 44 матчах 16 результативных ударов и 11 голевых передач. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В нём прописана возможность продления сотрудничества сторон ещё на 12 месяцев.