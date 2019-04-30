И. о. пресс-атташе «Спартака» — болельщикам: не бросайте и не предавайте клуб!

Исполняющий обязанности пресс-атташе московского «Спартака» Филипп Папенков в своём «твиттере» опубликовал обращение к болельщикам клуба.



«Я попал в «Спартак» в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов. Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и «набрасывают», – это их работа, сам недавно был в этой шкуре. Тема «Спартака» всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.



Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро всё наладится. Этот сезон-испытание уйдёт в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!» — говорится в сообщении Папенкова.

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