Гаттузо: сейчас игроки изменились, скажешь им что-то, а они начнут жаловаться

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отметил различия между современными игроками и футболистами прошлого.



«В „Милане“ всегда было важно уважать правила. Вмешательства Галлиани и Берлускони практически не требовалось. Была отличная атмосфера, отличная история. И эту историю уважали. Теперь всё сложнее.



Характеры у игроков изменились. Когда я уходил, то уже чувствовал, что что-то изменилось. Я изо всех сил старался говорить на языке, который слышал столько лет. Когда впервые побрился на базе „Милана“, я оставил два волоска в раковине. После двух пощёчин от Костакурты сразу понял менталитет команды.



Сейчас другой менталитет, всё изменилось. Можно работать, чтобы постепенно обрести прежний менталитет, но не стоит забывать про изменения. Тренер должен найти группу игроков, готовых жертвовать, совершенствоваться и делать большее для команды. В наше время нужно быть осторожнее с тем, что говоришь игрокам. Скажешь им что-то, а они начнут жаловаться и искать оправдания», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Гаттузо: разочарован собой, должен достучаться до игроков «Милана»