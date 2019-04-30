Тухель — о поражении «ПСЖ»: не можем позволить себе завершить сезон вот так

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подвёл итоги матча 34-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (2:3).



«Мы разочарованы, но у меня есть объяснение этой неудачи. Мы допускали большие ошибки во время матча. При такой игре сложно выиграть матч с „Монпелье“, ведь это очень сильная и агрессивная команда. Нельзя совершать такие ошибки. Кроме того, у нас есть проблемы с травмированными игроками, и такая ситуация тянется с февраля, а это слишком долго. Риск растёт с каждой игрой.



Все устали, но сезон закончится только после матча с „Реймсом“, а не до него. Профессиональные спортсмены должны делать свою работу до конца. Надо продемонстрировать, что нам некуда отступать. Мы не можем позволить себе завершить сезон вот так», — приводит слова Тухеля L'Equipe.

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