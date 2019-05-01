Хендерсон: очень важен общий объём работы, которую проделывают Салах и Мане

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» поделился мнением о нападающих Садио Мане и Мохамеде Салахе.

«Очень важен общий объём работы, которую они проделывают. Публика почти не обращает внимание на такие моменты. Все замечают только голы. Они работают на команду, а когда получают момент, играют очень эффективно. Это самое важное. Они открываются в нужных зонах, и, если мы продолжаем снабжать их мячом, охотно забивают», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.

Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.