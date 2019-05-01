Онана: финал ЛЧ с «Барселоной»? После «Реала» и «Ювентуса» никого не боишься

Вратарь «Аякса» Андре Онана высказался о победе в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), а также поделился мыслями о возможной встрече в финале турнира с «Барселоной», воспитанником которой он является.



«Мы верим в себя и приехали в Лондон с настроем на победу. Я рад, что нам удалось так сыграть, но многие думают, что мы уже в финале. Это не так, нам ещё предстоит проделать много работы. В ответном матче будет битва, и «Тоттенхэм» сделает всё ради победы.



Возможный финал с «Барселоной»? Это великая команда, и матч с ними был бы особенным, но пока что рано об этом говорить. Я надеюсь дойти до финала, и мне всё равно, кто там будет. После побед над «Реалом» и «Ювентусом» никого не боишься», — цитирует Онану Sport.es.



За сколько «Аякс» собрал эту команду? Всего за 86 млн евро! В такую сумму обошлись трансферы 20 игроков основы. Шесть из них вообще пришли из великолепной академии амстердамского клуба.