Вратарь «Аякса» Андре Онана высказался о победе в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), а также поделился мыслями о возможной встрече в финале турнира с «Барселоной», воспитанником которой он является.
«Мы верим в себя и приехали в Лондон с настроем на победу. Я рад, что нам удалось так сыграть, но многие думают, что мы уже в финале. Это не так, нам ещё предстоит проделать много работы. В ответном матче будет битва, и «Тоттенхэм» сделает всё ради победы.
Возможный финал с «Барселоной»? Это великая команда, и матч с ними был бы особенным, но пока что рано об этом говорить. Я надеюсь дойти до финала, и мне всё равно, кто там будет. После побед над «Реалом» и «Ювентусом» никого не боишься», — цитирует Онану Sport.es.
Онана: финал ЛЧ с «Барселоной»? После «Реала» и «Ювентуса» никого не боишься