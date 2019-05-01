Портал Footyheadlines опубликовал фотографию предполагаемой домашней формы мадридского «Реала» на следующий сезон.



Комплект выполнен в традиционном для «Королевского клуба» белом цвете. При этом вставки на форме выполнены в золотом цвете. Техническим спонсором испанской команды является немецкая фирма adidas.



В похожей форме «Реал» выступал в сезоне-2011/12.

Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20 Фото: footyheadlines.com

«Реал» после 35 туров занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры с 65 очками в активе, уступая лишь «Атлетико» (74) и «Барселоне» (83), уже обеспечившей себе чемпионский титул. В трёх оставшихся турах «сливочным» предстоит сыграть на своём поле с «Вильярреалом» (5 мая), встретиться в гостях с «Реалом Сосьедад» (12 мая) и принять «Бетис» (19 мая).