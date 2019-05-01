Варди: «Лестер» постарается набрать максимальное количество очков в игре с «МС»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поделился ожиданиями от матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».



«Мы с нетерпением ждём матча с «Манчестер Сити». Команда постарается выступить наилучшим образом и набрать максимальное количество очков», — приводятся слова Варди в официальном «твиттере» «Лестера».



Матч «Манчестер Сити» – «Лестер» состоится 6 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином.



«Манчестер Сити» после 36 туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 92 очками в активе, на одно очко опережая своего конкурента в борьбе за титул – «Ливерпуль». «Лестер» (51) – восьмой.

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