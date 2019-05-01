Голкипер «Порту» Икер Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, сообщает Marca со ссылкой на португальские СМИ.



По информации источника, 37-летний испанский вратарь почувствовал себя плохо после тренировки утром в среду, 1 мая, после чего был доставлен в больницу в Порту. Отмечается, что на данный момент состояние футболиста стабильно, его жизни ничего не угрожает. Ожидается, что Касильяс пропустит оставшуюся часть сезона.



Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

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