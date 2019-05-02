Фердинанд: Месси — феноменальный игрок, он один из лучших, если не самый лучший

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восхитился игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, аргентинский форвард стал автором дубля в этой встрече.



«Лионель Месси — феноменальный игрок. У него есть всё. Он один из лучших, если не самый лучший. Я рад быть здесь, я чувствую себя счастливым. Это то, о чём я могу рассказать своим детям. Месси способен решить исход любого матча, когда захочет», — приводит слова Фердинада BT Sport.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Месси: «Барселона» переживает отличный момент, не время критиковать кого-либо