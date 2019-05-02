Месси, Суарес, де Йонг и Ван де Бек претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге чемпионов.

В число претендентов вошли: форварды «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также полузащитники «Аякса» Френки де Йонг и Донни ван де Бек.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первые матчи

«Барселона» — «Ливерпуль» — 3:0

«Тоттенхэм Хоттспур» — «Аякс» — 0:1.

Луис Суарес начал разгром «Ливерпуля», а Лионель Месси оформил дубль. Форвардам для трёх голов было достаточно трёх ударов в створ на двоих. Мяч Донни Ван де Бека принёс «Аяксу» победу над «Тоттенхэмом». Точность пасов Френки де Йонга составила 92%.

Ответные матчи состоятся 7 и 8 мая.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».