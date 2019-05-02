Б. Силва: интерес «Барселоны»? Вообще не думаю об этом

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что он доволен в своём клубе и не думает о переходе в другую команду.



«Меня всё устраивает в «Манчестер Сити», я ведь не так давно продлил контракт. Интерес «Барселоны»? Вообще не думаю об этом, я счастлив в Манчестере», — цитирует португальского футболиста Record.

В нынешнем сезоне хавбек в общей сложности провёл за «горожан» 48 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

В марте нынешнего года «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Бернарду Силвой. Новое соглашение 24-летнего хавбека с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Напомним, что португалец выступает за английскую команду с 2017 года.