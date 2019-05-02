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Тер Штеген: удивительная ночь на «Камп Ноу», но второй матч будет более жёстким

Тер Штеген: удивительная ночь на «Камп Ноу», но второй матч будет более жёстким
Футбол / Лига чемпионов

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в социальной сети поделился своими эмоциями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

«Удивительная ночь на «Камп Ноу»! Это был напряжённый матч, в котором мы упорно трудились для результата. Удивительная поддержка наших болельщиков! Второй матч будет более жёстким, но мы отдадим всё, чтобы выйти в финал. Наша миссия продолжится на следующей неделе", — написал голкипер в „твиттере“.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

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