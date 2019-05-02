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Менди отпраздновал гол в ворота «Ливерпуля», показав в камеру неприличный жест

Менди отпраздновал гол в ворота «Ливерпуля», показав в камеру неприличный жест
Футбол / Лига чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди посетил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0), который состоялся накануне, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Французский футболист, пропустивший большую часть нынешнего сезона из-за очередной травмы, эмоционально реагировал на события в игре. Один из голов в ворота английской команды Менди отпраздновал, показав средние пальцы в камеру. Видео доступно в «твиттере» YourMCFC.

Напомним, «Манчестер Сити» выбыл из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов на предыдущей стадии плей-офф – в 1/4 финала. «Горожане» уступили место в полуфинале «Тоттенхэм Хотспур».

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне является конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за титул чемпиона Англии. После 36 туров в гонке лидируют «горожане», опережая красных на одно очко.

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