Менди отпраздновал гол в ворота «Ливерпуля», показав в камеру неприличный жест

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди посетил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0), который состоялся накануне, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.



Французский футболист, пропустивший большую часть нынешнего сезона из-за очередной травмы, эмоционально реагировал на события в игре. Один из голов в ворота английской команды Менди отпраздновал, показав средние пальцы в камеру. Видео доступно в «твиттере» YourMCFC.

Напомним, «Манчестер Сити» выбыл из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов на предыдущей стадии плей-офф – в 1/4 финала. «Горожане» уступили место в полуфинале «Тоттенхэм Хотспур».



«Ливерпуль» в нынешнем сезоне является конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за титул чемпиона Англии. После 36 туров в гонке лидируют «горожане», опережая красных на одно очко.