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Агент Касильяса: если бы приступ случился дома, Икер поехал бы на тренировку

Агент Касильяса: если бы приступ случился дома, Икер поехал бы на тренировку
Футбол / Прочие турниры

Карлос Кутропия, агент вратаря «Порту» Икера Касильяса, поделился мыслями о сердечном приступе, который случился у футболиста во время тренировки накануне, 1 мая, а также выразил мнение, что голкиперу в настоящий момент не стоит беспокоиться о вопросе продолжения карьеры.

«Ему очень повезло, что это произошло именно на базе клуба и что рядом были врачи. Если бы это случилось дома, зная Икера, он наверняка всё равно поехал бы на тренировку, и последствия были бы гораздо хуже.

Что касается продолжения карьеры, это не то, о чём мы беспокоимся в настоящий момент. Важнее всего, что Икер в порядке и улыбается. Видеть его таким – это большое счастье для меня. Даже большее, чем триумф Испании на чемпионате мира. Это главная победа в жизни Икера», — цитирует Кутропию Daily Mail.

Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл сердечный приступ
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