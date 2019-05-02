Катарские владельцы «ПСЖ» рассматривают уход из клуба

Финансовое положение «Пари Сен-Жермен» может значительно ухудшиться в ближайшие несколько лет.



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, катарские владельцы парижского клуба охладели к своему активу и могут сократить финансирование после чемпионата мира—2022, который пройдёт у них на родине. Также они рассматривают уход из «ПСЖ».



Причиной изменения настроения владельцев парижского клуба стала постоянная критика в их адрес. По мнению катарцев, во Франции слишком много критикуют их страну, а местные футбольные власти не относятся к ним с должной благодарностью. Также владельцев не устраивают спортивные результаты «ПСЖ» и высокие налоги – с момента прихода в клуб в 2011 году они выплатили французским властям уже € 1 млрд.

«ПСЖ» в апреле — второй по худшей игре в обороне среди команд топ-5 лиг Европы