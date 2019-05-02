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Катарские владельцы «ПСЖ» рассматривают уход из клуба

Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images
Катарские владельцы «ПСЖ» рассматривают уход из клуба
Футбол / Франция

Финансовое положение «Пари Сен-Жермен» может значительно ухудшиться в ближайшие несколько лет.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, катарские владельцы парижского клуба охладели к своему активу и могут сократить финансирование после чемпионата мира—2022, который пройдёт у них на родине. Также они рассматривают уход из «ПСЖ».

Причиной изменения настроения владельцев парижского клуба стала постоянная критика в их адрес. По мнению катарцев, во Франции слишком много критикуют их страну, а местные футбольные власти не относятся к ним с должной благодарностью. Также владельцев не устраивают спортивные результаты «ПСЖ» и высокие налоги – с момента прихода в клуб в 2011 году они выплатили французским властям уже € 1 млрд.

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