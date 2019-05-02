Болельщики «Ливерпуля» раскритиковали Линекера за празднование гола Месси

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Гари Линекер подвергся критике со стороны болельщиков «Ливерпуля» после первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоялся накануне, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:0.



Как сообщает Liverpool Echo, поклонникам мерсисайдцев не понравилось бурное празднование, которым экс-нападающий встретил гол форварда каталонцев Лионеля Месси. Критике также подвергся бывший защитник английской национальной команды Рио Фердинанд, который находился рядом с Линекером и повёл себя аналогичным образом. По мнению болельщиков, экс-футболисты поступили некорректно и должны были вести себя более нейтрально, учитывая свою нынешнюю профессию.



Также фанаты напомнили, что телеканал BT Sport, на котором работают Фердинанд и Линекер, является британским и открытая поддержка соперника английской команды противоречит логике.



Стоит отметить, что Линекер в ходе своей карьеры защищал цвета «Барселоны» и «Эвертона», который является принципиальным соперником «Ливерпуля». Фердинанд в свою очередь выступал за другого противника мерсисайдцев – «Манчестер Юнайтед».

Видео доступно в «твиттере» BT Sport.

