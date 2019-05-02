СМИ: «Милан» оштрафует Бакайоко на € 90 тыс. и вернёт обратно в «Челси»

«Милан» принял решение оштрафовать полузащитника Тьемуэ Бакайоко на € 90 тыс. после того, как футболист на час опоздал на тренировку. Как сообщает Sport Mediaset, также россонери решили не подписывать полноценный контракт с французским игроком и вернуть Бакайоко в «Челси», который владеет правами на футболиста. Отмечается, что решение будет принято независимо от того, добьётся «Милан» участия в Лиге чемпионов на следующий сезон или нет.

Ранее итальянский клуб рассчитывал заключить постоянное соглашение с Бакайоко, который выступает за «Милан» на правах аренды.

Француз перешёл в «Милан» минувшим летом на правах аренды за € 5 млн с правом последующего выкупа за € 35 млн. В этом сезоне Бакайоко провёл в Серии А 28 матчей и забил 1 гол.