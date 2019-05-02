Представитель Роналду: Криштиану не покупал самый дорогой автомобиль в мире

Представитель форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг информацию, что футболист приобрёл самый дорогой автомобиль в мире Bugatti La Voiture Noire стоимостью € 16,7 млн.

«История не соответствует действительности. Он не покупал этот автомобиль», — приводит слова доверенного лица 34-летнего нападающего TMZ.

Напомним, ранее появилась информация, что собственником нового Bugatti La Voiture Noire в результате тайного аукциона, участие в котором принимали только премиум-клиенты компании, стал именно Роналду.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. Зарплата футболиста, по некоторым данным, составляет € 30 млн.