Мама поздравила К. Кокорина с днём рождения

Светлана Кокорина на своей странице в «Инстаграме» поздравила младшего сына Кирилла с 20-летием. Кирилл вместе со старшим братом Александром, выступающим за «Зенит», полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким с октября 2018 года находится под стражей в СИЗО из-за участия в двух драках в центре Москвы.

«Ты человек, рождения которого все ждали. Ты тот, кто безумно любит жизнь, кто каждый день дарит любовь и улыбки своим родным. Ты тот, для которого честь и достоинство семьи будут всегда стоять выше всего.

За свои 20 лет ты уже много видел и многое смог оценить. Истины, сыночек, не знает никто, а правда у каждого своя! Желаю тебе здоровья и скорейшего воссоединения с семьёй! Ты рождён быть счастливым! С днём рождения!

Р. S. Очень хочу поздравить ещё Шумилина Игоря и Протасовицкого Александра с днём рождения! Вы просто нереальные ребята! Вы настоящие! Таких, как вы, мало! Будьте всегда здоровы и бесконечно счастливы! Я очень рада, что познакомилась с вами», — написала Кокорина.

Видео доступно на странице Светланы Кокориной в «Инстаграме».