Эмери: Счастливы результату первого матча

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«В первом матче мы хотели добиться хорошего результата, зная при этом, что это будет сложно сделать. После первого гола мы хорошо отреагировали со спокойствием и страстью. Мы использовали свои моменты, голы в первом тайме вселили в нас уверенность.

Мы хотели выиграть, но и не пропустить второй гол. Третий гол был забит в конце матча, для нас он был важен, но шансы продолжают оставаться 50-50. «Валенсия» — хорошая команда. В её составе играют физически крепкие ребята в обороне и в центре поля. Они сильны в игре на втором этаже, таким образом они и забили, нам пришлось бороться с их подачами.

Мы будем продолжать работать над тем, что нам нужно улучшить и что мы можем сделать лучше. Тем не менее, мы можем гордиться добытым результатом, игроками и болельщиками. Теперь нам нужно так же хорошо подготовиться к ответной игре, потому что она будет очень сложной", — цитирует Эмери BBC.