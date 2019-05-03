Обамеянг: надеюсь, «Арсенал» не повторит прошлогодних ошибок в Лиге Европы

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу со счётом 3:1 в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Валенсией».

«Мы плохо вошли в игру, но хорошо отреагировали на пропущенный гол. В итоге наша команда провела отличный матч. Думаю, мы начали нервно, потому что проиграли предыдущие три встречи. Но это нормально — мы всего-навсего люди. Но, повторюсь, нам удалось хорошо отреагировать на ход встречи.

Думаю, что у нас футболисты очень высокого качества. Можем попасть в финал Лиги Европы, но знаем, что следующая игра будет сложной. Однако, если мы на поле покажем те же составляющие, что и сегодня вечером, пройдём дальше.

В прошлом году «Арсенал» сошёл с дистанции в полуфинале. Мы многому научились на прошлогодних ошибках, и в этом сезоне, надеюсь, не повторим их. Сделаем всё, чтобы пробиться в Лигу чемпионов», — приводит слова Обамеянга пресс-служба УЕФА.

Ответную встречу «Арсенал» и «Валенсия» проведут в Испании 9 мая, начало — в 22:00 мск.