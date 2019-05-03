Пятов: нравится, что Ракицкий стоит на своём

Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Это его личное. Я его знаю. Все его обзывают и за гимн вспоминают. Он никогда не поддерживал ту сторону, в чём его обвиняют. Он просто предан своей семье и всё. Мне нравится, что он стоит на своём. Знал, что его будут обсуждать. Это его выбор. Я тоже понимал, что этим он закроет для себя сборную. Ярик знал, на что идёт.

А кто у нас поёт гимн? Тренера поют? У нас много людей, которые не поют гимн. Но все показывают Ракицкого. У нас пели гимн до всех этих событий? Я пел, потому что для себя ещё с юношеских сборных выучил его. Но у нас 70% игроков не пели гимн. У Ярика был стержень. Его заставлять нет смысла, он специально пошёл на принцип», — сказал Пятов», — цитирует Пятова «Спорт уик-энд» со ссылкой на «Зе Интервьюер».