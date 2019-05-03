«Тоттенхэм»: обследование не выявило у Вертонгена сотрясения мозга

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген прошёл медицинское обследование после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1), в котором он получил травму и был заменён.



По итогу осмотра врачи не выявили у бельгийского футболиста сотрясения мозга. При этом Вертонген ещё несколько дней будет восстанавливаться, прежде чем вернуться к тренировкам с партнёрами.



Защитник «шпор» повредил нос в столкновении в первом тайме матча с «Аяксом», после которого у него началось кровотечение. Врачам удалось привести игрока в порядок, и они вернули его на поле. Однако после этого Вертонген почувствовал себя плохо и попросил замену, а выйдя за пределы поля чуть не потерял сознание. После матча медицинский штаб «Тоттенхэма» подвергся критике за свои действия.



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