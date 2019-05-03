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«Енисей» — «Анжи»: стали известны стартовые составы команд

«Енисей» — «Анжи»: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

«Енисей» и «Анжи» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 3 мая, начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Енисей»: Нестеренеко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков, Зотов, Костюков, Огуде, Сарр, Кутьин.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.

После 26 туров красноярская команда замыкает турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав 16 очков. Махачкалинцы с 20 баллами в активе располагаются на 15-й позиции.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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