«Рубин» — «Оренбург»: команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится егодня, 3 мая, на стадионе «Казань Арена» в Казани и начнётся в 16:30 мск..



Состав «Рубина»: Иван Коновалов, Ибрагим Цаллагов, Хорен Байрамян, Егор Сорокин, Данил Степанов, Филип Уремович, Руслан Камболов, Евгений Башкиров, Вячеслав Подберёзкин, Игорь Коновалов, Дмитрий Полоз.



Состав «Оренбурга»: Евгений Фролов, Андрей Малых, Михаил Сиваков, Сергей Терехов, Виталий Шахов, Вадим Афонин, Никита Маляров, Алексей Сутормин, Денис Попович, Даниэль Мишкич, Джордже Деспотович.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Николай Ерёмин. В роли резервного рефери выступит Владислав Безбородов.

«Рубин» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30