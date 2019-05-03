Шмейхель: представьте, где был бы «Манчестер Юнайтед» без де Хеа?

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил поддержку голкиперу манкунианцев Давиду де Хеа, который подвергся серьёзной критике в последнее время.

«Я очень разочарован близорукостью всех тех людей, которые чувствуют, что имеют право комментировать всё подряд в социальных сетях.



Я призываю людей взглянуть на команду, в которой играет Давид. Посмотрите, как он играл в последние 4 или 5 лет. Он был великолепен. Да, он допустил несколько ошибок, но подобное происходит с каждым вратарём.



Представьте, где был бы «Манчестер Юнайтед» без де Хеа? Это вопрос, который я должен задать. Я не могу винить его ни за что. Давид не является проблемой „МЮ“. Есть другие проблемы, которые необходимо решить», — приводит слова Шмейхеля Evening Standard.