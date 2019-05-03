Болгарский тренер «Иртыша» заявил, что охрана не пускает его на стадион

Болгарский наставник павлоградского «Иртыша» Димитр Димитров заявил, что охрана клуба не пустила его на тренировку команды, а также на матч чемпионата Казахстана с «Жетысу» (0:3).

«Иртыш» на официальном сайте обвинил меня в прогулах и недобросовестном отношении к работе? Это наглая ложь! И мне очень обидно, что кто-то обо мне так говорит.



Скажу всю правду. В день перед игрой у нас в 6 часов начиналась тренировка. Наш администратор сказал мне, что без двадцати шесть я должен быть в акимате (районная государственная администрация в Казахстане. — Прим. „Чемпионата“). Я объяснял, что последнее занятие перед матчем очень важно и я не могу его пропускать. Но услышал в ответ, что мое присутствие в акимате обязательно.



Там также присутствовали президент областной федерации футбола, начальник областного управления туризма и спорта, директор клуба и ещё пара человек, которых я не знаю. Мне пообещали, что разговор займёт максимум минут 30, но когда в мой адрес начали говорить разные плохие слова, я не выдержал и уехал. Отправился на тренировку.



До окончания занятия оставалось минут 15—20. И, когда мы оттренировались, вместе с президентом областной федерации футбола, начальником областного управления туризма и спорта, директором клуба на стадион прибыл аким Павлодарской области. Он вызвал охрану и приказал, чтобы меня и моих помощников туда больше не пускали — иначе потеряют работу.



Естественно, никакой тренерской установки на игру на следующий день тоже не было. Охранники нас просто не пустили на стадион. К ним претензий нет — мы не ругались, люди просто сказали, что должны выполнять приказ. Их вполне можно понять. В итоге мы отправились домой смотреть игру на компьютере.



Я не хотел разрывать контракт. Желал исправить ситуацию. И говорил об этом — о том, что уверен в качестве и возможностях нашей команды. Сказал, что в отставку подавать не стану. Но мне начали говорить плохие слова, а я не стал слушать.



Наверное, буду обращаться в ФИФА. Стану решать эти вопросы со своим адвокатом», — приводит слова Димитрова Sports.kz.