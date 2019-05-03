Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал последние ошибки голкипера команды Давида де Хеа.

«Игроки допускают ошибки в каждом матче. Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить. Ошибки вратарей из небольших клубов обсуждают всего пару дней, но в случае с де Хеа разговоры могут продолжаться в течение целой недели.

Уверен, эти ошибки не повлияют на его карьеру. Он не читает газет. Давид — один из лучших голкиперов в мире, и это не изменится в ближайшие годы. Очень рад, что являюсь его партнёром по команде.

Он хороший парень и отличный вратарь. В течение последних четырёх или пяти лет де Хеа является лучшим игроком «Юнайтед». Он сосредоточен на работе. Хорошо, когда такие парни есть в раздевалке», — приводит слова Матича Sky Sports.