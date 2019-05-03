«Майнц» вырвал ничью в матче с «Лейпцигом»

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 3:3.

Автором первого гола стал защитник «Лейпцига» Лукас Клостерман на 20-й минуте матча. В середине первого тайма Клостерман оформил дубль. До перерыва один мяч отыграл нападающий «Майнца» Карим Онисиво.

В начале второй половины матча гол в актив записал форвард гостей Тимо Вернер. Защитник «Майнца» Мусса Ньякат отправил мяч в ворота соперника на 67-й минуте. Ничью хозяевам принёс нападающий Жан-Филипп Матета, забивший гол в конце встречи.

«РБ Лейпциг», набрав 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата, «Майнц» (37) — на 12-м.