Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Майнц» вырвал ничью в матче с «Лейпцигом»

«Майнц» вырвал ничью в матче с «Лейпцигом»
Футбол / Германия

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 3:3.

Автором первого гола стал защитник «Лейпцига» Лукас Клостерман на 20-й минуте матча. В середине первого тайма Клостерман оформил дубль. До перерыва один мяч отыграл нападающий «Майнца» Карим Онисиво.

В начале второй половины матча гол в актив записал форвард гостей Тимо Вернер. Защитник «Майнца» Мусса Ньякат отправил мяч в ворота соперника на 67-й минуте. Ничью хозяевам принёс нападающий Жан-Филипп Матета, забивший гол в конце встречи.

«РБ Лейпциг», набрав 65 очков, занимает третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата, «Майнц» (37) — на 12-м.

Германия - Бундеслига. 32-й тур
03 мая 2019, пятница. 21:30 МСК
Майнц
Майнц
3 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 – Клостерман – 20, 0:2 – Клостерман – 32, 1:2 – Онисиво – 43, 1:3 – Вернер – 49, 2:3 – Ньякат – 67, 3:3 – Матета – 83
Эффенберг: лучший вариант для Хамеса — уйти из «Баварии»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент