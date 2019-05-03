«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Эвертон» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч Крис Кавана, которому ассистировали Дэниел Кук и Мик Макдоноу.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Гол в собственные ворота забил защитник «Бёрнли» Бен Ми. Через несколько минут ливерпульский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Шеймуса Коулмана. Больше голов зрители не увидели.

«Эвертон», набрав 53 очка, поднялся на восьмое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Бёрнли» (40) — на 15-м месте.

В следующем туре «Эвертон» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». «Бёрнли» предстоит домашняя встреча с «Арсеналом». Оба матча состоятся 12 мая.