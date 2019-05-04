Источник: «Реал» согласовал трансфер Йовича за € 60 млн

Сербский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович перейдёт в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» договорился о переходе футболиста за € 60 млн. Из этой суммы € 48 млн получит «Айнтрахт», а € 12 млн достанутся бывшему клубу Йовича «Бенфике», которая сохраняла 20 процентов прав на него.

В «Реале» приняли решение форсировать трансфер Йовича, так как в борьбу за него включился «ПСЖ». Также им интересовалась «Бавария».

В нынешнем сезоне 21-летний Йович принял участие в 29 матчах немецкого национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету девять голов в 13 матчах Лиги Европы.