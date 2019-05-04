Жардим: «Монако» продолжит играть с позиции уверенности, а не страха

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от домашнего матча 35-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном».

«Мы продолжим играть с позиции уверенности, а не страха. Это война, которую нам нужно вести ежедневно. Ещё ничего не ясно, именно поэтому мы трудимся каждый день.

Мы выложимся по-максимуму. У нас было много упущенных возможностей, но нужно отметить, что у нашей команды есть сильные стороны. Тренерский штаб, игроки — все настроены на то, чтобы справиться с поставленной задачей.

«Сент-Этьен» — сильный клуб. Они находятся на четвёртом месте неспроста. У них мощный состав. Нам нужно будет проявить бдительность и выложиться на поле, чтобы преуспеть в этой встрече.

У нас 33 очка. Ситуация непростая, но нам нужно относиться к этому трезво и оставаться сосредоточенными», — приводит слова Жардима пресс-служба монегасков.

Матч «Монако» — «Сент-Этьен» состоится в Фонвьее на стадионе «Луи II» завтра, 5 мая, и начнётся в 18:00 мск.