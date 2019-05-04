Роналду забил 100-й гол головой на клубном уровне

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью в туринском дерби с «Торино» — 1:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Единственный гол в составе хозяев на 84-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду.

Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», это уже 100-й гол 34-летнего португальского футболиста ударом головой в клубной карьере.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала». Сумма трансфера превысила € 100 млн. В нынешнем сезоне туринская команда досрочно завоевала титул чемпиона Италии, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила «Аяксу».

«Ювентус», набрав 89 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В следующем туре туринцы 12 мая на выезде сыграют с «Ромой».