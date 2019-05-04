Тальяфико продлил контракт с «Аяксом»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико продлил контракт с амстердамским клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение 26-летнего аргентинского футболиста с голландским клубом рассчитано до лета 2022 года.



Тальяфико перешёл в «Аякс» из «Индепендьенте» в январе 2018 года. В составе «Аякса» аргентинский защитник принял участие в 57 матчах, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Тальяфико с 2017 года выступает за национальную команду Аргентины.



Амстердамский «Аякс» набрал 80 очков в 32 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Ранее голландский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 8 мая.

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