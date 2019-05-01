Зиеш может покинуть «Аякс» летом за £ 25 млн

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш летом может покинуть свою команду, так как в его контракте прописаны отступные в размере £ 25 млн (около € 29 млн), сообщает Mirror.

Ранее в СМИ сообщалось, что к 26-летнему футболисты проявляют интерес целый ряд европейских грандов. Отмечалось, что лидерами в гонке за Зиешем являются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также появлялась информация, согласно которой видеть игрока в своих рядах хотят «Реал», «Челси», «Арсенал», «Рома», «Эвертон» и «Лестер Сити». Интерес к Хакиму приписывают и «Ливерпулю», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 15 голов и получил 2 жёлтые карточки.