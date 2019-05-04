«Реал» отклонил предложение агентов о покупке Тадича

«Реал» не заинтересован в подписании форварда «Аякса» Душана Тадича, сообщает Marca.

По информации источника, представители 30-летнего нападающего предложили услуги своего клиента «Королевскому клубу» после разгромной победы амстердамского клуба на «Сантьяго Бернабеу» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в марте этого года. Тогда серб отметился голом и двумя ассистами. Однако «сливочные» отказались от идеи покупки футболиста из-за возраста.

В нынешнем сезоне на клубом уровне Тадич принял участие в 52 матчах, отметился 34 результативными ударами и 21 результативной передачей. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 20 млн.