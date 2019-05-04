Болельщик «Спартака» женился на «Открытие Арене»

Болельщик «Спартака» Виктор Лобанов женился на своей возлюбленной Дарье на стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Такая возможность появилась у поклонника красно-белых по инициативе столичной власти, которая с субботы, 4 мая, предоставляет возможность парам заключать браки в 20 знаковых местах Москвы. Болельщик, комментируя выбор, сказал: «С детства болею за футбольный клуб «Спартак», и такой шанс — пожениться на стадионе — выпадает далеко не всем, его нельзя было упускать.

Даша к футболу относится нейтрально, но вся квартира — в красно-белых цветах и флагах, у неё нет выбора! Шучу. На самом деле, она не возражала, скорее, наоборот: ей, как и мне, было интересно расписаться в таком необычном месте. Тем более она всё-таки любит смотреть со мной футбол.

О возможности пожениться на одной из 20 площадок узнали непосредственно в загсе во время подачи заявления. А когда услышали про стадион, тут же согласились. Сотрудники загса попросили нас поделиться впечатлениями после церемонии, потому что это поистине новинка для Москвы".