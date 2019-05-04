«Лацио» объявил о продлении контракта с Лукасом Лейвой

Римский «Лацио» продлил контракт с бразильским полузащитником Лукасом Лейвой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение итальянского клуба с футболистом будет действовать до лета 2022 года.

32-летний Лукас перешёл в «Лацио» летом 2017 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 5,7 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах итальянского национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил пять жёлтых карточек.

После 34 туров «Лацио», набрав 55 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре римский клуб на своём поле сыграет с «Аталантой». Матч состоится 5 мая.