Красивый гол Исмаэла — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Зенит»

В 27-м туре чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счётом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Обслуживал встречу московский арбитр Алексей Матюнин.

На 55-й минуте счёт открыл Исмаэл с передачи Раванелли. Спас «Зенит» от поражения гол Себастьяна Дриусси на 87-й минуте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Антон Заболотный.

Видеообзор матча «Ахмат» — «Зенит» можно посмотреть на странице РПЛ в Rutube.

«Зенит», набрав 58 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб из Санкт-Петербурга обеспечил себе чемпионский титул после того, как «Локомотив» проиграл «Арсеналу» (0:2). «Ахмат» (36) — на 8-м месте.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 11 мая. «Зениту» предстоит домашняя игра с ЦСКА, которая пройдёт 11 мая.