Отец Дзюбы: Карпин вышвыривал Артёма в аренду, даже когда он всё хорошо делал

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, рассказал о конфликте сына с Валерием Карпиным во времена выступлений за «Спартак».

«Довлело ли над Артёмом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь. Тёма ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным — как говорит Артём — зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.

То же самое он делал ещё в «Спартаке» при Карпине. Артём столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он всё хорошо делал. Это всё накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов», — сказал Сергей Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.