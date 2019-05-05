Клопп: было сложно противостоять «Ньюкаслу», но «Ливерпуль» сотворил невероятное

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Было сложно противостоять «Ньюкаслу», но мы должны были снимать вопрос о победителе до того, как соперник забил второй гол. Но не важно, таков футбол, игроки «Ливерпуля» сотворили нечто невероятное. Великолепная и заслуженная победа против соперника, который был физически мощнее нас. Я невероятно горд за команду.



Я сохранял спокойствие, потому что знал, что всё предначертано судьбой. Ребята испробовали всё. Мы были агрессивны, старались давить, а потом случилась пауза в связи с травмой Салаха, и ему пришлось покинуть поле. Нужно отдать должное «Ньюкаслу», они старались, но три очка у нас. Это чуть ли не сказка! Теперь нас ждёт решающий матч против «Вулверхэмптона». Конечно, «Ливерпулю» ещё играть с «Барселоной», но я пока не думаю об этом», — приводит слова Клоппа BBC.