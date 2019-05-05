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Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку Касильяса

Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку Касильяса
Футбол / Прочие турниры

Футболисты и болельщики «Порту» провели акцию в поддержку испанского голкипера Икера Касильяса. Перед матчем 32-го тура Примейры с «Авешом» (4:0) футболисты надели футболки со словами поддержки в адрес испанца, а болельщики принесли на трибуны баннер с изображением голкипера и пожеланием ему выздоровления.

Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в среду, 1 мая, на тренировке «Порту» у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё один год контракта с клубом.

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