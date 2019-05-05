Кэхилл — о Сарри: трудно уважать того, кто не уважает достижения игроков «Челси»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл рассказал о нынешнем сезоне в преддверии последнего матча на «Стэмфорд Бридж». Летом у 33-летнего англичанина закончится контракт с лондонским клубом.

«Этот сезон стал ужасным для меня. Он будет просто стёрт из моей головы, когда я покину «Челси». Моим последним воспоминанием будет прошлогодняя победа в финале Кубка Англии. В нынешнем сезоне мне было очень трудно. Я регулярно выходил на поле в предыдущие годы, выиграл с «Челси» всё. Смотреть матчи команды на трибуне — не то, чего я ожидал.

Если тренер не использует игрока в течение двух, трёх, четырёх матчей, ему не нужно объяснять причину, но если доходит до восьми или девяти встреч, надо прояснить ситуацию. Но тренер этого не сделал. Вижу некоторые ситуации с другими футболистами, которые становились чемпионами в «Челси». Всё это неправильно. Мне очень трудно уважать кого-то, кто не уважает то, чего некоторые из нас добились в этом клубе.

Люди говорят, что моя карьера подходит к концу, но я так не считаю. На 100 процентов уверен, что легко проведу ещё три или четыре сезона, если учитывать, как я слежу за собой. Готов уйти из «Челси», и я покидаю этот клуб, благодарный всем игрокам, сотрудникам и болельщикам, которые мне сильно помогли. Ухожу с высоко поднятой головой», — приводит слова Кэхилла The Telegraph.