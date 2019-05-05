Рибери объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери сообщил, что не будет продлевать соглашение с клубом, которое заканчивается 30 июня.

«Для меня переход в «Баварию» стал воплощением мечты. Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов», — приводит слова 36-летнего француза пресс-служба мюнхенского клуба.

Вместе с Рибери «Баварию» покинет другой полузащитник команды — Арьен Роббен, который объявил об уходе ещё в конце 2018 года. Для обоих игроков «Бавария» организует прощальный матч в следующем году.

Франк защищает цвета мюнхенской команды с 2007 года. В составе команды из Мюнхена хавбек 8 раз стал чемпионом Германии, выиграл 5 Кубков Германии и завоевал один титул Лиги чемпионов. В его активе также один Кубок немецкой лиги, 5 Суперкубков Германии, один Суперкубок УЕФА и один титул чемпионата мира среди клубов.