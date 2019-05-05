«Крылья Советов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Уфы» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 5 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Рохель, Зотов, Самарджич, Самедов, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Корниленко.



Запасные: Конюхов, Овсянников, Бурлак, Карпов, Киселёв, Антон, Яковлев, Вучичевич.



«Уфы»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Сысуев, Игбун, Вомбергар.



Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Салатич, Тилль, Бизяк.



«Крылья Советов» набрали 27 очков в 26 матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (25) — на 14-м месте.