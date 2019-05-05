Гвардиола: Варди — великолепный нападающий, он забивает в каждом матче

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» поделился мнением о форварде «лис» Джейми Варди.

«Его карьера говорит сама за себя. Нужно смотреть не только на последние игры, но нельзя не замечать, что сейчас он забивает в каждом матче. Он невероятен в этой лиге. Варди — великолепный нападающий. Он отлично двигается, отлично завершает атаки, сражается.

Мне кажется, раньше «Лестер» был контратакующей командой, но с приходом Брендана Роджерса у них появился другой стиль. Они могут использовать это, чтобы контролировать все части игры», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» состоится завтра, 6 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 22:00 мск.