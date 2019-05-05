Сульшер: не боюсь говорить игрокам: «Извините, у вас был шанс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что готов расставаться с футболистами, которые не показывают высокий уровень игры.



«Когда даёте людям шанс, иногда нужно быть безжалостными и говорить: „Извините, но у вас был шанс“. Я не боюсь этого делать. Если я вижу упорство и желание игрока, я вряд ли укажу ему на дверь. Вот что важно, ведь они талантливы.



Чтобы выступать в „Манчестер Юнайтед“, вы должны действительно много работать для достижения своей мечты. Этим мы здесь и занимаемся каждый день, и игроки, и тренерский штаб. Все хотят выступать в больших клубах, хотят выигрывать трофеи, и когда вы готовы работать, вы добиваетесь успеха в таком клубе», — приводит слова Сульшера Daily Express.

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне, важно остаться в топ-6